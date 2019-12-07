В честь юбилея лучшим сотрудникам Прио-Внешторгбанка вручили награды

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-07T12:37:02+03:00

Это были правительственные награды и редчайшие для банковской сферы медали имени академика В.Ф. Уткина

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Свое 30-летие, пришедшееся на 6 декабря, Прио-Внешторгбанк отметил скромно, почти по-домашнему. Всех свободных сотрудников финансово-кредитной организации вместил под вечер пятницы зал для обслуживания клиентов в главном офисе.

Все свободные от работы сотрудники банка собрались в одном залеФото: Владимир ФРОЛОВ

Поздравить их пришли представители руководства области и города.

– Каждая вторая семья Рязанской области пользуется вашими услугами, каждый третий предприниматель развивает свое дело с вашей помощью, – напомнила заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина.

– Ваш банк показал самые высокие результаты по взаимодействию с малым бизнесом, – отметила председатель комитета Рязанской облдумы Татьяна Гусева.

– Меняется время, а вы остаетесь все такими же близкими всем землякам, всем рязанцам, – подвела итог глава рязанской городской администрации Елена Сорокина.

Награждение проводили представители областной и городской властиФото: Владимир ФРОЛОВ

За своими памятными знаками, медалями и благодарностями подходили сотрудники разных подразделений – от председателя правления банка до сотрудников технических служб или простых кассиров. Общественной наградой, золотой медалью академика Владимира Уткина, был награжден один из тех, кто в 1989 году основал первый рязанский коммерческий банк – Владимир Мазаев.

Для остальных рязанцев, друживших с банком все 30 лет или хотя бы часть этого времени, праздник подготовлен вечером 7 декабря в Рязанском театре драмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU