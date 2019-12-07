2019-12-07T11:58:10+03:00
Общество

Рязанского транспортника наказали за взятку приставу

Заплатить придется впятеро больше, чем рассчитывал руководитель предприятия
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Рязанские следователи собрали доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения приговора начальнику транспортной организации. Мужчину, возглавляющему предприятие в Рыбновском районе, судили по статье «покушение на дачу взятки», сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

В марте этого года, находясь непосредственно районном отделе ФССП, он предложил приставу 20 тысяч рублей. За это транспортник просил снять запрет на регистрацию грузовика.

Пристав же доложила о предложении своему начальству и в полицию. Дальше, при попытке передачи взятки, процесс фиксировали уже с помощью специального оборудования.

Суд вынес обвинительный приговор: руководителя признали виновным и назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и пока еще может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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