2019-12-06T18:04:15+03:00
Общество

В рязанском Лесопарке на новогодние праздники увеличат количество парковочных мест

Администрация решила задействовать дорогу, ведущую от поворота к Ореховому озеру
Роман ДОРОФЕЕВ
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Схема: администрация Рязани.Схема: администрация Рязани.
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В пятницу, 6 декабря, пресс-служба администрации Рязани сообщила, что для удобства посетителей Лесопарка будут организованы дополнительные парковочные места. Сообщается, что рязанцы и гости «Новогодней столицы – 2020» смогут оставить свои автомобили не только на стоянке со стороны улицы Свободы и парковке у пристани, но и использовать дорогу со стороны проезда Речников, а также дорогу от поворота к Ореховому озеру до самого водоема.

Предполагается, что такое решение позволит избежать неприятных разборок семьям автомобилистов, которые отправятся в Новогоднюю деревню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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