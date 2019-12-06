2019-12-06T09:15:06+03:00
Общество

На вокзале Рязань-2 изменились правила прохождения досмотра пассажиров

Выходить на перрон теперь нужно только в одном зале и через одну дверь. Проход через туннель – как из города, так и в город – тоже закрыт
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Основной вход на вокзал Рязань-2 и спуск в тоннель закрыли, сообщает ТКР. Сейчас зайти можно через двери слева, там встречает рамка и сотрудники службы безопасности с ручными металлоискателями. Это не новые, но дополнительные меры транспортной безопасности.

Выходить на перрон теперь нужно только в одном зале и через одну дверь. Проход через туннель – как из города, так и в город – тоже закрыт. Но по нему перейти можно на другую платформу. Многие по привычке пытаются пройти на территорию и через ворота, которые работали рядом с магазином, справа от здания вокзала. По новым правилам их открывают только для выхода в город, и в случае большого пассажиропотока.

Кроме того, появился интроскоп для досмотра багажа, но заработает он только с 1 января. Тогда пассажирам придется выкладывать из карманов телефоны и ключи.

Правила досмотра на Рязань-2.На вокзале усилили безопасность

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ИСТОЧНИК KP.RU

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