На здании вокзала Рязань-2 появилась архитектурная подсветка
В областном центре появилось еще одно здание, которое оборудовали архитектурной подсветкой. Теперь по вечерам жителей и гостей города будет радовать железнодорожный вокзал Рязань-2. Все работы по устройству подсветки выполнили РЖД и префектура Железнодорожного района города.
Фото: администрация Рязани.
Напомним, всего за последний год фасадная подсветка появилась на более чем 60 объектах по всей Рязани.
Фото: администрация Рязани.
В планах городских властей до конца этого года оборудовать подсветкой следующие здания:
- ЦДТ «Приокский» (Октябрьская, 37);
- ДК «Приокский» (Октябрьская, 5);
- Детский технопарк «Кванториум «Дружба»»;
- гостиница на Семинарской, 13;
- РГУ им. Есенина (Семинарская, 15);
- музей Салтыкова-Щедрина;
- РГМУ (Ленина, 22);
- Арбитражный суд Рязанской области;
- НИИ «Плазма»;
- Дом Печати;
- Городская детская поликлиника №7;
- Рязанский строительный колледж имени В.А. Беглова;
- Пожарная часть №2 и другие.
Фото: администрация Рязани.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязанский кремль горожане входят между двумя светящимися бокалами
Подсветка главной аллеи Кремлевского парка вызывает у рязанцев противоречивые комментарии в социальных интернет-сетях (подробнее).
Троицкий храм, одну из главных диковин Рязанщины, осветили
Теперь архитектурной достопримечательностью можно любоваться в темное время суток (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU