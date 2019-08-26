2019-08-26T20:07:49+03:00
Общество

На здании вокзала Рязань-2 появилась архитектурная подсветка

Власти города сообщили, какие здания до конца года украсят областной цвет [фото]
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В областном центре появилось еще одно здание, которое оборудовали архитектурной подсветкой. Теперь по вечерам жителей и гостей города будет радовать железнодорожный вокзал Рязань-2. Все работы по устройству подсветки выполнили РЖД и префектура Железнодорожного района города.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Напомним, всего за последний год фасадная подсветка появилась на более чем 60 объектах по всей Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

В планах городских властей до конца этого года оборудовать подсветкой следующие здания:

- ЦДТ «Приокский» (Октябрьская, 37);

- ДК «Приокский» (Октябрьская, 5);

- Детский технопарк «Кванториум «Дружба»»;

- гостиница на Семинарской, 13;

- РГУ им. Есенина (Семинарская, 15);

- музей Салтыкова-Щедрина;

- РГМУ (Ленина, 22);

- Арбитражный суд Рязанской области;

- НИИ «Плазма»;

- Дом Печати;

- Городская детская поликлиника №7;

- Рязанский строительный колледж имени В.А. Беглова;

- Пожарная часть №2 и другие.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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