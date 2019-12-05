Вставай на лыжи! Для лыжников в Рязани оборудуют пять трасс
Управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани во всеоружии встречает лыжный сезон. Для этого будут подготовлены пять трасс: в Мемориальном парке, в березовой роще в районе Голенчино и в Лесопарке. Самые длинные, по 5 километров в Голенчино и Лесопарке; самая короткая, вдвое короче - в Мемориальном парке. Зато она будет оборудована освещением.
- В любимой всеми Солотче будут организованы две трассы: за «Старым тиром» протяженностью 3,8 километра, и в районе Лысой горы – трехкилометровая, - пояснил и.о. начальника управления Кирилл Сосунов. - На всех площадках. кроме Голенчино, планируем организовать прокат лыжного инвентаря.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Вокруг елки на Лыбедском бульваре в Рязани обустраивают каток
Рабочие заканчивают засыпку выравнивающего слоя (ПОДОБНОСТИ)
В новогодние праздники Рязанскую область посетили более 100 000 туристов
Они отдавали предпочтение катанию с гор и поэзии Сергея Есенина (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU