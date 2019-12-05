2019-12-05T18:24:19+03:00
Спорт

Вставай на лыжи! Для лыжников в Рязани оборудуют пять трасс

Две из них в живописной Солотче, и одна – освещенная – в Мемориальном парке
Павел АВЕРИН
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Живописная Солотча ждет лыжников. Фото: сайт горадминистрации.Живописная Солотча ждет лыжников. Фото: сайт горадминистрации.
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Управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани во всеоружии встречает лыжный сезон. Для этого будут подготовлены пять трасс: в Мемориальном парке, в березовой роще в районе Голенчино и в Лесопарке. Самые длинные, по 5 километров в Голенчино и Лесопарке; самая короткая, вдвое короче - в Мемориальном парке. Зато она будет оборудована освещением.

- В любимой всеми Солотче будут организованы две трассы: за «Старым тиром» протяженностью 3,8 километра, и в районе Лысой горы – трехкилометровая, - пояснил и.о. начальника управления Кирилл Сосунов. - На всех площадках. кроме Голенчино, планируем организовать прокат лыжного инвентаря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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