Вышедшую осмотреть машину женщину на М-5 сбил тягач

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-05T15:28:47+03:00

Полученные травмы были не совместимы с жизнью. Погибшая – жительница Ульяновской области

Изменить размер текста: A A

4 декабря на трассе М5 в Сасовском районе, а именно на 415 километре, случилось страшное ДТП. Женщину, вышедшую из своего Hyundai Solaris, сбил грузовик.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, около 17.20 жительнице Ульяновской области по неназванной причине понадобилось осмотреть свой автомобиль. Она остановилась, покинула салон и попала под сидельный тягач Volvo.

Полученные женщиной травмы были несовместимы с жизнью – она скончалась на месте аварии.

Всего за сутки в 9 ДТП на территории Рязанской области 3 человека погибли и 8 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU