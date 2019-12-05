2019-12-05T15:28:47+03:00
Происшествия

Вышедшую осмотреть машину женщину на М-5 сбил тягач

Полученные травмы были не совместимы с жизнью. Погибшая – жительница Ульяновской области
Антон КОНОВАЛОВ
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4 декабря на трассе М5 в Сасовском районе, а именно на 415 километре, случилось страшное ДТП. Женщину, вышедшую из своего Hyundai Solaris, сбил грузовик.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, около 17.20 жительнице Ульяновской области по неназванной причине понадобилось осмотреть свой автомобиль. Она остановилась, покинула салон и попала под сидельный тягач Volvo.

Полученные женщиной травмы были несовместимы с жизнью – она скончалась на месте аварии.

Всего за сутки в 9 ДТП на территории Рязанской области 3 человека погибли и 8 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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