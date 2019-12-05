В Рязани на всю ночь перекроют центр города

СЕГОДНЯ 06:06 2019-12-05T06:18:09+03:00

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На участке дороги от перекрестка Московского шоссе с Михайловским шоссе до пересечения Первомайского проспекта с улицей Вокзальной будет перекрыто движение транспорта. Время перекрытия — с 5 декабря 23:30 до 6 декабря 05:00.

По информации пресс-службы городской администрации, причина перекрытия — демонтаж рекламной конструкции.

На время работ на указанном участке установят соответствующие дорожные знаки, место проведения работ огородят.

Власти города просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU