2019-12-05T06:18:09+03:00
Авто

В Рязани на всю ночь перекроют центр города

Из-за демонтажа рекламной конструкции у автомобилистов возникнут временные трудности
Яков РЫКОВ
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Из-за демонтажа рекламной конструкции у автомобилистов возникнут временные трудности.Из-за демонтажа рекламной конструкции у автомобилистов возникнут временные трудности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На участке дороги от перекрестка Московского шоссе с Михайловским шоссе до пересечения Первомайского проспекта с улицей Вокзальной будет перекрыто движение транспорта. Время перекрытия — с 5 декабря 23:30 до 6 декабря 05:00.

По информации пресс-службы городской администрации, причина перекрытия — демонтаж рекламной конструкции.

На время работ на указанном участке установят соответствующие дорожные знаки, место проведения работ огородят.

Власти города просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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