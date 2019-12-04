2019-12-04T15:42:50+03:00
Общество

Чтобы открыть «Новогоднюю столицу» в Рязани перекроют движение

Колонна Дедов Морозов пройдет в субботу по главному проспекту города
Роман ДОРОФЕЕВ
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Схема: администрация Рязани.Схема: администрация Рязани.
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В субботу, 7 декабря, Рязань официально распахнет двери для туристов в качестве «Новогодней столицы 2020». Начнется праздник с парада Дедов Морозов, ради которого с 15.10 до 16.30 (в субботу) будет временно остановлено движение транспорта на Первомайском проспекте – от пересечения с улицей Вокзальной до площади Ленина.

Кроме того с 15.30 до 21.00 перекроют движение по площади Ленина, а также на примыкающих к ней улицах: Краснорядской, Горького (до пересечения с улицей Праволыбедской), Кольцова, Соборной (до пересечения с улицей Ленина).

Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам. Часть автобусов и троллейбусов прекратят движение на время проведения парада Дедов Морозов.

Администрация Рязани просит обратить внимание на данную информацию и с понимаем отнести к проведению общегородских мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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