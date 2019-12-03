Администрация Рязани рассказала о том, какая иллюминация украсит «Новогоднюю столицу»
Пресс-служба администрации Рязани 3 декабря сообщила о том, что Дирекция благоустройства приступила к подключению новогодней иллюминации. Торжественный «старт» намечен на 7 декабря (суббота) – день, когда город на Оке официально распахнет свои двери для туристов в качестве действующей «Новогодней столицы».
К празднику на улицах города установили три больших елочных шара – на улице Почтовой, у МКЦ и на Бульваре Победы. На улице Почтовой в ближайшее время установят светящиеся фигуры снеговиков, а на Театральной площади подключат световой фонтан. Кроме того, обновится праздничное убранство улицы Ленина – старые светильники «триколор», уступят место новым гирляндам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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