2019-12-04T17:28:27+03:00
Общество

К открытию «Новогодней столицы 2020» для Рязани выпустили эксклюзивную почтовую продукцию

Презентация и церемония торжественного гашения пройдут 5 декабря
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К открытию «Новогодней столицы 2020» для Рязани выпустили эксклюзивную почтовую продукциюК открытию «Новогодней столицы 2020» для Рязани выпустили эксклюзивную почтовую продукцию
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Специально для Рязани – «Новогодней столицы России 2020» и празднования Нового Года Почта России инициировала выпуск нескольких видов почтовой продукции – маркированный конверт, конверт первого дня гашения, дизайнерские открытки-сувениры и два штемпеля спецгашения.

Уникальная почтовая продукция выпущена ограниченным тиражом. Ее презентация и церемония ее торжественного гашения пройдут 5 декабря в Рязанском почтамте на ул. Почтовая, д. 49 с 15.00.

Сувенирную открытку с изображением главных персонажей праздника - Рязанского косопуза, Авдотьи Рязаночки, Забавы Путятишны и Евпатия - все желающие смогут получить 8 декабря на улице Почтовой во время старта интерактивного проекта «Рязанский почтальон».

Гости и участники мероприятий смогут сразу же отправить конверты и открытки в любую точку мира. Оригинальные конверты и открытка станут великолепным подарком для друзей и близких.

Отметим, что открытка «Рязань – Новогодняя столица России 2020» продолжит серию коллекционных открыток, которые Почта России выпускает ограниченным тиражом с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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