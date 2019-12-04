СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-04T17:20:18+03:00

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Сбивший насмерть пешехода и не признавший свою вину водитель оказался депутатом Михальского сельского поселения Спасского района. Мужчина 1956 года рождения избирался в Совет депутатов сельского поселения в 2018 году от партии ЛДПР. Дело расследовал Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области.

Напомним, что свою вину водитель автомобиля УАЗ не признал. Согласно его версии пешеход переходил дорогу не по самой «зебре», а в метре от нее. Следователи в свою очередь констатировали, что при ограничении 40 км/ч водитель разогнался до куда большей скорости (точно не меньше 60,7 км/ч).

ДТП произошло 11 октября 2017 года в темное время суток на улице Центральной села Гавриловвское Спасского района. 49-летний пешеход скончался на месте.

Суд отправил водителя в колонию-поселение на три года, также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU