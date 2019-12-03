Убивший пешехода и не признавший вину водитель отправится в колонию

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-03T10:33:21+03:00

Он проведет в неволе 3 года и заплатит близким погибшего по гражданским искам

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2 декабря в Спасске вынесли приговор автолюбителю по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Притом сам подсудимый считает виновным пешехода, которого сбил.

Дело в том, что 47-летний мужчина, чья жизнь оборвалась вечером 11 октября 2017 года, переходил улицу Центральную в селе Гавриловское не по самой «зебре», а в метре от нее. Водитель УАЗ, в свою очередь, при ограничении 40 км/ч разогнался до куда большей скорости (точно не меньше 60,7 км/ч). Относительно автомобиля пешеход двигался слева направо, но это не помогло избежать столкновения. На фото с места ДТП видно, что освещение на участке отсутствует.

Приговор Спасского районного суда, который пока не вступил в законную силу: 3 года лишения свободы в колонии-поселении и лишение прав – тоже на 3 года. Гражданские иски близких погибшего суд удовлетворил частично. В каком объеме, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU