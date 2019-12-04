В Рязани стартовал чемпионат ЦФО по спортивной борьбе

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-04T15:11:56+03:00

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Чемпионат Центрального Федерального округа России по греко-римской (спортивной) борьбе стартовал 4 декабря в спортшколе олимпийского резерва «Академия единоборств». Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

В соревнованиях принимают участие более ста двадцати атлетов из девяти регионов ЦФО. Спортсмены соревнуются в 10 весовых категориях. Напомним, спортивная борьба является базовым видом спорта для Рязанской области. Хозяева ковра выставили на соревнования 15 спортсменов: из рязанского «Антея», СШОР «Академия единоборств» и «Олимпиец», спортшколы «Метеор» города Михайлов. Победители и призеры поедут на чемпионат страны, который пройдет в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU