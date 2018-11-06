В Рязани прошел IV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-06T15:17:28+03:00

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IV Всероссийский турнир по спортивной борьбе (дисциплина «Греко-римская борьба»), посвященный памяти гвардии майора антитеррористической группы «Альфа», кавалера ордена «Мужество» Владимира Соловова, прошел в Академии единоборств 2-4 ноября. Об этом сообщает сайт регионального Минспорта.

В соревнованиях в 10 весовых категориях приняли участие 125 атлетов из 17 регионов страны. В рамках турнира прошли соревнования первенства ФСО «Россия» среди спортсменов до 21 года — отборочный турнир для участия в юниорском первенстве России. В турнире участвовали 15 представителей Рязанской области. Бронзовую награду завоевал Вадим Гранков (до 82 кг). Четверо рязанцев вошли в пятерку сильнейших борцов в своих весах. Это Виталий Бегян (63 килограмма), Евгений Малафеев (67 килограммов), Шалбуз Абдулкамалов (77 килограмма) и Чаркяз Сафаян (82 килограмма).