Рязанские управленцы с помощью РГУ повысили квалификацию для цифровой экономики

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-04T13:07:10+03:00

Обучение по программе «Chief Data Officer. Современные технологии управления на основе данных в органах государственной власти» шло в течение месяца

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Центр проектов и практик РГУ имени С.А. Есенина успешно организовал обучение по программе повышения квалификации «Chief Data Officer. Современные технологии управления на основе данных в органах государственной власти». Это подготовка управленцев и команд CDO-менеджеров в соответствии с потребностями цифровой экономики.

Участники двух потоков, обучение которых проходило в течение месяца в очной и заочной форме, представили экспертам 20 уникальных проектов. Итогом стала защита этих проектов в пространстве коллективной работы «Точка кипения» (Рязань, ул. Каширина, 1А).

Фото: www.rsu.edu.ru

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина, профессор департамента педагогики МПГУ, доктор педагогических наук Борис Куприянов, ректор РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор Андрей Минаев, директор АНО «Цифровой регион» Роман Солдатенков, руководитель департамента по реализации проектов АНО «Цифровой регион» Кирилл Поляков.

Фото: www.rsu.edu.ru

В состав аттестационной комиссии вошли проректор по развитию образовательной деятельности, доктор исторических наук Сергей Владимирович Демидов, советник ректора, директор НИИ труда и социально-трудовых отношений РГУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Александрович Карташов, руководители структурных подразделений РГУ.

Фото: www.rsu.edu.ru

Лучшие проекты стали практическим воплощением полученных знаний и умений принимать решения, основанные на больших данных. Среди проектов: «Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности школы на базе платформенного решения», «Интеллектуальные сервисы независимой оценки качества образования», «Система полной автоматизации формирования отчетности за счет платформенного подхода». Часть проектов получили положительную оценку заместителя председателя правительства Рязанской области, взяты на заметку министерством образования и молодежной политики региона.

Фото: www.rsu.edu.ru

В следующем году реализация проекта будет продолжена, в том числе с привлечением участников из других регионов.

Подробнее о программе «Chief Data Officer. Современные технологии управления на основе данных в органах государственной власти» - на сайте РГУ имени С.А. Есенина.

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ИСТОЧНИК KP.RU