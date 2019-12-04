2019-12-04T13:07:10+03:00
Общество

Рязанские управленцы с помощью РГУ повысили квалификацию для цифровой экономики

Обучение по программе «Chief Data Officer. Современные технологии управления на основе данных в органах государственной власти» шло в течение месяца
Поделиться:
Фото: www.rsu.edu.ruФото: www.rsu.edu.ru
Изменить размер текста:

Центр проектов и практик РГУ имени С.А. Есенина успешно организовал обучение по программе повышения квалификации «Chief Data Officer. Современные технологии управления на основе данных в органах государственной власти». Это подготовка управленцев и команд CDO-менеджеров в соответствии с потребностями цифровой экономики.

Участники двух потоков, обучение которых проходило в течение месяца в очной и заочной форме, представили экспертам 20 уникальных проектов. Итогом стала защита этих проектов в пространстве коллективной работы «Точка кипения» (Рязань, ул. Каширина, 1А).

Фото: www.rsu.edu.ru

Фото: www.rsu.edu.ru

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина, профессор департамента педагогики МПГУ, доктор педагогических наук Борис Куприянов, ректор РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор Андрей Минаев, директор АНО «Цифровой регион» Роман Солдатенков, руководитель департамента по реализации проектов АНО «Цифровой регион» Кирилл Поляков.

Фото: www.rsu.edu.ru

Фото: www.rsu.edu.ru

В состав аттестационной комиссии вошли проректор по развитию образовательной деятельности, доктор исторических наук Сергей Владимирович Демидов, советник ректора, директор НИИ труда и социально-трудовых отношений РГУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Александрович Карташов, руководители структурных подразделений РГУ.

Фото: www.rsu.edu.ru

Фото: www.rsu.edu.ru

Лучшие проекты стали практическим воплощением полученных знаний и умений принимать решения, основанные на больших данных. Среди проектов: «Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности школы на базе платформенного решения», «Интеллектуальные сервисы независимой оценки качества образования», «Система полной автоматизации формирования отчетности за счет платформенного подхода». Часть проектов получили положительную оценку заместителя председателя правительства Рязанской области, взяты на заметку министерством образования и молодежной политики региона.

Фото: www.rsu.edu.ru

Фото: www.rsu.edu.ru

В следующем году реализация проекта будет продолжена, в том числе с привлечением участников из других регионов.

Подробнее о программе «Chief Data Officer. Современные технологии управления на основе данных в органах государственной власти» - на сайте РГУ имени С.А. Есенина.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 декабря в Рязанской области погода прогнозируется, мягко говоря, не очень
В Рязанском районе открыли памятник героям Великой Отечественной войны
В Рязани уничтожат 46 банок с красной икрой
Певица Дакота услышала свою песню в рязанском Лесопарке
Сотрудники компании «Рязаньгоргаз» обучили детей безопасному пользованию газовыми приборами
В Рязани назначили гендиректора Фонда капитального ремонта
Скорее всего, в Рязани появится мост-дублер через Оку
В столкновении двух Skoda на клепиковской трассе пострадали двое
Рязанку заставили вернуть 300 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком
19-летний москвич из-за девушки до смерти забил 29-летнего рязанца
Косметолог из Рязани за два дня собрала 600 тысяч рублей, чтобы помочь пенсионерке
Имущество шацкого молочного комбината вновь не удалось распродать
До конца года в Рязани откроют еще два ресторана «Макдональдс»
Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №50
Ушел из жизни известный рязанский математик, ученый Александр Дмитриев
В Спасском районе полицейские остановили машину с тушей косули в багажнике
Администрация Рязани рассказала о том, какая иллюминация украсит «Новогоднюю столицу»
В Старожиловском районе простились с иеромонахом Сергием
За розыск кота в Рязани объявили награду 80 тысяч рублей
В Рязанском почтамте начала работать почта Деда Мороза
В среду в Рязанской области нападает еще немного снега
Александр Бурцев обратится к рязанским перевозчикам