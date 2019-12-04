2019-12-04T12:16:00+03:00
Общество

Певица Дакота услышала свою песню в рязанском Лесопарке

Еще она попробовала десерт «Новогодней столицы 2020» калинник
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Фото: аккаунт в Instagram - ritadakotaФото: аккаунт в Instagram - ritadakota
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3 декабря певица Рита Дакота в своем Instagram опубликовала сторис из Рязани. Здесь она отведала десерт «Новогодней столицы 2020» калинник и прогулялась по Лесопарку.

Калинник, который делают в одном из местных ресторанов, певица порекомендовала попробовать всем. В Лесопарке же она (насколько случайно, неизвестно) услышала играющую из динамиков свою песню «Мантра».

- Рязань, я тоже вас люблю. Как это приятно, когда весь город тебя ждет, - сказала Дакота.

Интересно, что никакой информации о выступлении популярной исполнительницы в Рязани в эти дни нет. Более того, 4 декабря она должна была выйти на сцену в Сочи, но концерт отменила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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