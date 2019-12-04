Сотрудники компании «Рязаньгоргаз» обучили детей безопасному пользованию газовыми приборами

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-04T12:13:22+03:00

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3 декабря сотрудники компании «Рязаньгоргаз» провели урок безопасного пользования газовыми приборами для учеников школы-интерната «Вера». 35 детей с помощью интересного мультфильма узнали, что такое природный газ, как его добывают, обрабатывают и какими путями он приходит в дома. Газовики научили ребят правильно включать газовую плиту, объяснили как определить запах газа и что делать в случае его обнаружения. Закрепили знания с помощью красочного обучающего фильма. Кроме того на память ребятам газовики оставили наглядные материалы – закладки и магниты с правилами использования газа в быту.

- Одна из наших целей - научить детей, как создать безопасную среду для своей жизни, поэтому умение правильно пользоваться газовой плитой для них не менее важно, чем все остальные школьные науки, - сказала заместитель директора по воспитательной работе ОГБОУ «Школа-интернат «Вера» Марина Панкова.

В рамках системной работы по пропаганде безопасного использования газа в быту работники компании «Рязаньгоргаз» регулярно проводят занятия в образовательных учреждениях города. В 2019 году кроме воспитанников школы-интерната «Вера» полезные знания приобрели ученики школ № 24, 17, 44, 14 – всего около 500 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU