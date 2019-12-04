В столкновении двух Skoda на клепиковской трассе пострадали двое

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-04T11:33:39+03:00

В том числе 11-летний ребенок. ДТП случилось на заснеженной дороге

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3 декабря на трассе Спас-Клепики – Рязань в 24 километрах от райцентра столкнулись два автомобиля Skoda Octavia. В результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 34-летняя жительница Волгоградской области на заснеженной дороге не справилась с управлением и врезалась в другую легковушку (по всей видимости, встречную) под управлением 45-летнего жителя Касимовского района. Одна из машин после столкновения оказалась в кювете.

Медицинская помощь понадобилась женщине-водителю и ее 11-летнему пассажиру.

Всего за сутки в 6 ДТП на территории региона различные травмы получили 8 человек.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU