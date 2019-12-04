В столкновении двух Skoda на клепиковской трассе пострадали двое
3 декабря на трассе Спас-Клепики – Рязань в 24 километрах от райцентра столкнулись два автомобиля Skoda Octavia. В результате ДТП пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 34-летняя жительница Волгоградской области на заснеженной дороге не справилась с управлением и врезалась в другую легковушку (по всей видимости, встречную) под управлением 45-летнего жителя Касимовского района. Одна из машин после столкновения оказалась в кювете.
Медицинская помощь понадобилась женщине-водителю и ее 11-летнему пассажиру.
Всего за сутки в 6 ДТП на территории региона различные травмы получили 8 человек.
Фото: 62.мвд.рф
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