2019-12-04T11:33:39+03:00
Происшествия

В столкновении двух Skoda на клепиковской трассе пострадали двое

В том числе 11-летний ребенок. ДТП случилось на заснеженной дороге
Поделиться:
Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:

3 декабря на трассе Спас-Клепики – Рязань в 24 километрах от райцентра столкнулись два автомобиля Skoda Octavia. В результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 34-летняя жительница Волгоградской области на заснеженной дороге не справилась с управлением и врезалась в другую легковушку (по всей видимости, встречную) под управлением 45-летнего жителя Касимовского района. Одна из машин после столкновения оказалась в кювете.

Медицинская помощь понадобилась женщине-водителю и ее 11-летнему пассажиру.

Всего за сутки в 6 ДТП на территории региона различные травмы получили 8 человек.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 декабря в Рязанской области погода прогнозируется, мягко говоря, не очень
Рязанские управленцы с помощью РГУ повысили квалификацию для цифровой экономики
В Рязанском районе открыли памятник героям Великой Отечественной войны
В Рязани уничтожат 46 банок с красной икрой
Певица Дакота услышала свою песню в рязанском Лесопарке
Сотрудники компании «Рязаньгоргаз» обучили детей безопасному пользованию газовыми приборами
В Рязани назначили гендиректора Фонда капитального ремонта
Скорее всего, в Рязани появится мост-дублер через Оку
Рязанку заставили вернуть 300 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком
19-летний москвич из-за девушки до смерти забил 29-летнего рязанца
Косметолог из Рязани за два дня собрала 600 тысяч рублей, чтобы помочь пенсионерке
Имущество шацкого молочного комбината вновь не удалось распродать
До конца года в Рязани откроют еще два ресторана «Макдональдс»
Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №50
Ушел из жизни известный рязанский математик, ученый Александр Дмитриев
В Спасском районе полицейские остановили машину с тушей косули в багажнике
Администрация Рязани рассказала о том, какая иллюминация украсит «Новогоднюю столицу»
В Старожиловском районе простились с иеромонахом Сергием
За розыск кота в Рязани объявили награду 80 тысяч рублей
В Рязанском почтамте начала работать почта Деда Мороза
В среду в Рязанской области нападает еще немного снега
Александр Бурцев обратится к рязанским перевозчикам