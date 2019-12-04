Имущество шацкого молочного комбината вновь не удалось распродать

СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-04T07:25:41+03:00

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Повторные торги по продаже имущества ОАО «Шацкий молкомбинат», назначенные на 3 декабря признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Напомним, федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании банкротом открытого акционерного общества «Шацкий молкомбинат» в связи с наличием непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей на общую сумму 550 043 рублей.

Согласно данным бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года внеоборотные активы должника составляли 4 260 тыс рублей - основные средства. Оборотные должника составляли 2 510 тыс рублей, из которых: 161 тыс рублей - запасы, 1 413 тыс рублей - НДС, 936 тыс рублей - дебиторская задолженность.

Долгосрочные обязательства должника составляли 17 746 тыс рублей.

По данным из регистрирующих органов в собственности должника зарегистрированы восемь объектов недвижимого имущества, расположенных в Шацке.

В конце февраля 2019 года суд признал молочный комбинат банкротом и открыл конкурсное производство.

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При этом в прокуратуре адвокату сообщили, что не могут ничем помочь. Жесть на предприятии продолжается (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU