Сотрудников рязанского молкомбината «АМКА» заблокировали в кабинетах

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-25T15:21:37+03:00

Мужчина (на фото в кепке) просто вышел и сообщил, что представляет ГУ СК. При этом документов он не показал.

При этом в прокуратуре адвокату сообщили, что не могут ничем помочь

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25 июня на АМК «Рязанский», выпускающей продукцию под маркой «АМКА», пришли вооруженные люди в масках якобы для выемки документов. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал адвокат Сергей Гуров.

При этом часть сотрудников предприятия выстроили вдоль стены, а других и вовсе заблокировали в кабинетах, и отобрали мобильные телефоны.

- Мне абсолютно незаконно не дают попасть на территорию комбината, хотя все необходимые для этого документы у меня есть, - с возмущением рассказал защитник. – Кто именно производит выемку также не совсем понятно. К нам вышел какой-то мужчина в футболке и кепке, и сообщил, что представляет главное управление СК РФ, но никаких документов так и не показал.

По словам Сергея Валентиновича, он незамедлительно сообщил о фактах нарушения в прокуратуру, но и там не нашел понимания.

- По телефону дежурный прокурор сообщил, что не может ничем нам помочь, хотя реагирование на такие ситуации является его прямой обязанностью. Вместо этого мне было предложено обратиться в письменном виде.

С чем именно связаны действия вооруженных людей Сергею Гурову также неизвестно.

- У меня, конечно, есть определенные предположения, но это всего лишь мои догадки. Официально нам никто ничего не говорит.

ИСТОЧНИК KP.RU