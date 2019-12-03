2019-12-03T19:44:23+03:00
Общество

В Спасском районе полицейские остановили машину с тушей косули в багажнике

По факту незаконного отстрела животного проводится проверка
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: оперативная съемка.Фото: оперативная съемка.
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Ночью 1 декабря (воскресенье) на дороге, идущей от федеральной трассы М-5 «Урал» к селу Ухорское, сотрудники полиции остановили автомобиль УАЗ для проверки документов. В салоне внедорожника стражи правопорядка заметили два охотничьих ружья. После этого водителя попросили открыть багажное отделение – там лежала туша косули.

Охотники – а их в автомобиле было четверо – в один голос заверили, что мертвое животное лежало на обочине дороги, и никто его не убивал из ружья.

Издательство «Пресса» уточняет, что разрешения на владение оружием у мужчин (один из них местный житель, двое москвичи, еще один из Мордовии) в момент задержания не было, так же как и лицензии на охоту.

Полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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