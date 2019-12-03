В Рязанском почтамте начала работать почта Деда Мороза

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-03T17:23:23+03:00

Отправить письмо с желанием можно до конца новогодних праздников

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Рязанская почта открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в Рязанском почтамте (город Рязань, улица Почтовая, дом 49). Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с до конца новогодних праздников.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза», и наклеить на него марку.

На специальных почтовых ящиках изображен Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU