В Рязанском почтамте начала работать почта Деда Мороза
Рязанская почта открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в Рязанском почтамте (город Рязань, улица Почтовая, дом 49). Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с до конца новогодних праздников.
Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза», и наклеить на него марку.
На специальных почтовых ящиках изображен Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя.
Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU