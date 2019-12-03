В среду в Рязанской области нападает еще немного снега
Но долго пролежать ему, судя по всему, не суждено
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Рязанский Гидрометцентр на 4 декабря прогнозирует облачную погоду с прояснениями. Вновь ожидается небольшой снег: осадки до 0,5 мм днем возможны во всех районах.
Ветер западный юго-западный, 6-11 м/с. Днем при порывах его скорость может достигать 15 м/с.
Температурный режим соответствует климатической норме. Ночью -8…-3, днем -6…-1. При этом в среду, по предварительному прогнозу, может потеплеть до плюсовых значений.
ИСТОЧНИК KP.RU