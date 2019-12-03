2019-12-03T17:14:11+03:00
Политика

Александр Бурцев обратится к рязанским перевозчикам

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» прокомментировал транспортный конфликт
Поделиться:
Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
Изменить размер текста:

30 ноября контролер маршрутного автобуса №53 в Рязани высадила девятилетнюю девочку из транспорта. По словам мамы ребенка, школьница потеряла проездной, а деньги потратила на булочку. Девочка, возвращаясь из школы, смогла проехать только одну остановку, затем ее высадили. Она побоялась, что ее опять высадят, и пошла пешком с рынка в Дашково-Песочне до ДПР-5.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», депутат Рязанской городской Думы Александр Бурцев отметил, что ситуация неоднозначная.

— В марте эксперты партпроекта «Безопасные дороги» поддержали законопроект минтранса, внесенный на рассмотрение в правительство РФ, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, если ребенку может угрожать опасность на улице. Кроме того, в телеграмме главы Минтранса Максима Соколова, направленной в российские регионы в декабре 2016 года, содержится указание не высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта, если на улице холодно, — объяснил Александр Бурцев.

Согласно общепринятым правилам пользования общественным транспортом, как муниципальным, так и коммерческим, войдя в салон транспортного средства, до следующей после посадки остановки пассажир обязан оплатить стоимость проезда, приобретя разовый проездной билет у кондуктора, или предъявить месячный проездной билет. Бесплатным проезд возможен только детям до 7 лет.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» обратил внимание на то, что в Рязанской области не приняты регламенты и нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта.

— Представители «Единой России» свяжутся с руководством коммерческого предприятия, осуществляющего перевозку граждан, для того чтобы с работниками провели инструктаж, как действовать в подобных ситуациях. Безопасность ребенка должна быть в приоритете, — подчеркнул Александр Бурцев.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Спасском районе полицейские остановили машину с тушей косули в багажнике
Администрация Рязани рассказала о том, какая иллюминация украсит «Новогоднюю столицу»
В Старожиловском районе простились с иеромонахом Сергием
За розыск кота в Рязани объявили награду 80 тысяч рублей
В Рязанском почтамте начала работать почта Деда Мороза
В среду в Рязанской области нападает еще немного снега
Виталию Еремкину – 50! Елена Сорокина поздравила его с юбилеем
Впавший в кому после спарринга студент получил подарок от губернатора
Необычный суд в Кораблине: истица потребовала перезахоронить мужа покойной сестры
МХК «Рязань» – ГУОР «Карелия»: 140 минут штрафа на двоих за один матч
Новую БСМП Рязани возглавил главврач больницы №11
В рязанском райцентре случилась массовая кража кофе
В Рязани выбрали варианты благоустройства четырех зон отдыха
Юные фигуристы Рязани получили подарки с автографами от Александры Трусовой
64-летнего рязанца осудили за развратные действия в отношении двух мальчиков
На улице Интернациональной в Рязани под машину попал 8-летний ребенок
Следователя СК отправили на срочную службу в военно-воздушные силы
Убивший пешехода и не признавший вину водитель отправится в колонию
Под Рязанью вандалы устроили мусорный погром и вырвали дорожные знаки
В Рязани стартовала зимняя декада подписки
Рязанке на восьмом месяце беременности помогли инспекторы ГИБДД
В РГУ вернется направление «Экономика и управление»
Экс-игрок московского «Спартака» Самедов сыграл матч в Рыбновской школе-интернате
В Рязанской области в собственном доме, предположительно от переохлаждения, умер мужчина
На вторник в Рязанской области прогнозируют снег
Лжесотрудник банка обманул рязанца на 300 тысяч рублей