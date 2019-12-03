Александр Бурцев обратится к рязанским перевозчикам

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-03T17:14:11+03:00

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30 ноября контролер маршрутного автобуса №53 в Рязани высадила девятилетнюю девочку из транспорта. По словам мамы ребенка, школьница потеряла проездной, а деньги потратила на булочку. Девочка, возвращаясь из школы, смогла проехать только одну остановку, затем ее высадили. Она побоялась, что ее опять высадят, и пошла пешком с рынка в Дашково-Песочне до ДПР-5.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», депутат Рязанской городской Думы Александр Бурцев отметил, что ситуация неоднозначная.

— В марте эксперты партпроекта «Безопасные дороги» поддержали законопроект минтранса, внесенный на рассмотрение в правительство РФ, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, если ребенку может угрожать опасность на улице. Кроме того, в телеграмме главы Минтранса Максима Соколова, направленной в российские регионы в декабре 2016 года, содержится указание не высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта, если на улице холодно, — объяснил Александр Бурцев.

Согласно общепринятым правилам пользования общественным транспортом, как муниципальным, так и коммерческим, войдя в салон транспортного средства, до следующей после посадки остановки пассажир обязан оплатить стоимость проезда, приобретя разовый проездной билет у кондуктора, или предъявить месячный проездной билет. Бесплатным проезд возможен только детям до 7 лет.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» обратил внимание на то, что в Рязанской области не приняты регламенты и нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта.

— Представители «Единой России» свяжутся с руководством коммерческого предприятия, осуществляющего перевозку граждан, для того чтобы с работниками провели инструктаж, как действовать в подобных ситуациях. Безопасность ребенка должна быть в приоритете, — подчеркнул Александр Бурцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU