Виталию Еремкину – 50! Елена Сорокина поздравила его с юбилеем

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-03T16:15:50+03:00

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Виталию Еремкину исполнилось пятьдесят. Многие его помнят как начальника управления образования, науки и молодежной политики администрации Рязани. Более семи лет Еремкин проработал в этой должности, что в сегодняшнее время стремительных кадровых перестановок уже результат.

С 1994 года он работал в школе №1 – сначала учителем математики, а потом и замдиректора школы. С 1998 года являлся главой педагогического коллектива школы №72. Сегодня Виталий Викторович руководит школой №75.

Пресс-служба горадминистрации напоминает, что Еремкин награжден Почетной грамотой министерства образования и науки РФ и знаком «Почетный работник общего образования РФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU