Впавший в кому после спарринга студент получил подарок от губернатора
Алексей Дудкин, который впал в кому после спарринга в общежитии, а сейчас проходит длительное восстановление, получил в подарок опорный вертикализатор.
- Врачи сказали, что это самое хорошее средство для его реабилитации, - рассказал губернатор Николай Любимов подписчикам своих официальных страничек в соцсетях.
3 декабря глава региона прибыл в Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения, куда доставили вертикализатор, а оттуда заехал в Ухоловский район, где живет Алексей и его мама, Елена Александровна.
- Вот и говорить начали, правая рука, нога у нас [начали двигаться]... Конечно, еще долгая реабилитация [предстоит], она вся платная, - сказала Елена Александровна.
Губернатор отметил прогресс Алексея (и даже поборолся с ним на руках), пообещал помочь с прохождением повторной реабилитации в Москве и поспособствовать ремонту дороги, которая проходит рядом с домом.
В гостях у Леши Дудкина.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанский студент впал в кому после спарринга в общежитии, но его родные говорят об избиении
24 октября 2018 года студента Рязанского педколледжа Алексея Дудкина в состоянии комы госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Слухи о случившемся ходили почти месяц, прежде чем вылиться в настоящую шумиху федерального масштаба. За это время история обросла множеством различных версий, самая страшная из которых и стала самой популярной (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU