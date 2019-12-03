2019-12-03T16:47:42+03:00
Общество

Впавший в кому после спарринга студент получил подарок от губернатора

Опорный вертикализатор поможет Алексею Дудкину восстановиться
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/lybimovnikolayФото: vk.com/lybimovnikolay
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Алексей Дудкин, который впал в кому после спарринга в общежитии, а сейчас проходит длительное восстановление, получил в подарок опорный вертикализатор.

- Врачи сказали, что это самое хорошее средство для его реабилитации, - рассказал губернатор Николай Любимов подписчикам своих официальных страничек в соцсетях.

3 декабря глава региона прибыл в Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения, куда доставили вертикализатор, а оттуда заехал в Ухоловский район, где живет Алексей и его мама, Елена Александровна.

- Вот и говорить начали, правая рука, нога у нас [начали двигаться]... Конечно, еще долгая реабилитация [предстоит], она вся платная, - сказала Елена Александровна.

Губернатор отметил прогресс Алексея (и даже поборолся с ним на руках), пообещал помочь с прохождением повторной реабилитации в Москве и поспособствовать ремонту дороги, которая проходит рядом с домом.

В гостях у Леши Дудкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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