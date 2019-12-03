2019-12-03T13:28:59+03:00
Здоровье

Новую БСМП Рязани возглавил главврач больницы №11

Еще один перевод случился между медучреждениями Александро-Невского и Ряжского районов
Мария БЛИНОВА
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Новая БСМП Рязани. Фото: ryazangov.ruНовая БСМП Рязани. Фото: ryazangov.ru
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Во вторник, 3 декабря, в министерстве здравоохранения Рязанской области вышло сразу 3 приказа о назначениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Главврач больницы №11 возглавит Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Виктор Филимонов – доктор медицинских наук, врач-хирург и врач-уролог высшей квалификационной категории.

Виктор Филимонов. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru

Виктор Филимонов. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru

На его место, то есть на должность руководителя больницы №11, поставили Романа Васина. До этого момента кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории трудился здесь же заместителем главврача по хирургической помощи и организационным вопросам.

Роман Васин. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru

Роман Васин. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru

Ряжский межрайонный медицинский центр возглавил организатор здравоохранения, врач-терапевт высшей категории Геннадий Кинякин. Ранее Геннадий Максимович работал главврачом Александро-Невской ЦРБ.

Геннадий Кинякин. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru

Геннадий Кинякин. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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