Новую БСМП Рязани возглавил главврач больницы №11
Во вторник, 3 декабря, в министерстве здравоохранения Рязанской области вышло сразу 3 приказа о назначениях, сообщает пресс-служба ведомства.
Главврач больницы №11 возглавит Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Виктор Филимонов – доктор медицинских наук, врач-хирург и врач-уролог высшей квалификационной категории.
Виктор Филимонов. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru
На его место, то есть на должность руководителя больницы №11, поставили Романа Васина. До этого момента кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории трудился здесь же заместителем главврача по хирургической помощи и организационным вопросам.
Роман Васин. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru
Ряжский межрайонный медицинский центр возглавил организатор здравоохранения, врач-терапевт высшей категории Геннадий Кинякин. Ранее Геннадий Максимович работал главврачом Александро-Невской ЦРБ.
Геннадий Кинякин. Фото: Сайт учреждений здравоохранения uzrf.ru
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