2019-12-03T11:53:51+03:00
Общество

В Рязани выбрали варианты благоустройства четырех зон отдыха

Благоустроят Верхний городской парк, общественные пространства на улицах Черновицкой, Новоселов и Новаторов
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2 декабря в Рязани подвели итоги голосования за варианты благоустройства четырех общественных пространств, которые войдут в проект «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Площадкой для «выборов» стал портал нашдом62.рф.

По данным администрации города, суммарно за три этапа рейтингового голосования (на предыдущих выбирали сами объекты) свое мнение высказали более 54 тысяч жителей.

Итак, победили следующие варианты (в скобках - ссылка на оригинал эскиза в высоком разрешении):

1. Севастопольская аллея, ул. Черновицкая - благоустройство от ул. Гоголя до школы № 57 (оригинал).

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2. Верхний городской парк (оригинал).

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3. Сквер Скобелева, ул. Новоселов – детский городок (оригинал).

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4. Комсомольский парк, ул. Новаторов (оригинал).

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Именно эти эскизы лягут в основу при разработке проектно-сметной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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