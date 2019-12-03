64-летнего рязанца осудили за развратные действия в отношении двух мальчиков

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-03T11:46:09+03:00

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В Рязанской области осудили 64-летнего мужчину, обвиняемого в развратных действиях в отношении двух мальчиков – 2003 и 2004 годов рождения. Общаться со своими жертвами он начал еще в 2016 году. Играя с ними в футбол, компьютерные игры, приглашая к себе домой и покупая сладости, мужчина добился дружеского общения. При этом, получив расположение детей, негодяй стал совершать в отношении детей развратные действия. Пресечь преступления помогли сотрудники полиции.

Уголовное дело вел Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области. Суд признал доказательства следователей убедительными и отправил мужчину на пять лет в колонию строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU