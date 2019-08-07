За секс на улице с несовершеннолетней рязанца отправят в колонию

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-07T14:13:11+03:00

Даже когда парень выйдет на свободу, 18 лет девушке еще не исполнится

Барышня, кстати, была не против

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Собранные следователями доказательства суд посчитал достаточными для приговора 19-летнему жителю Ряжска, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области. Парня признали виновным по двум статьям: «половое сношение» и «развратные действия» с 12-летней девочкой.

Пара встречалась месяц – дело было еще прошлым летом. Найти уютный уголок под крышей не удалось, потому молодые люди предавались любви под открытым небом – прямо на улицах и в скверах райцентра. Что особо отмечено в деле, все было по обоюдному согласию.

Тем не менее, теперь молодой человек отправится в колонию общего режима – суд решил, что на 4,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU