2019-12-02T22:08:50+03:00
Общество

В Рязани стартовала зимняя декада подписки

Подписка – это не только оригинальный новогодний подарок для себя или близких. Это возможность сделать доброе дело
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Фото: Почта России.Фото: Почта России.
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Со 2 по 12 декабря пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех почтовых отделениях Рязани и Рязанской области, а также на сайте podpiska.pochta.ru клиенты Почты смогут подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

Традиционно до 40% будет снижена стоимость на более чем 1 500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

На доставку федеральных и региональных СМИ, включенных в каталог почтового оператора, также предоставляется дополнительная скидка в размере 10% и 15%. По каталогам других подписных агентств – на 5% и 10% соответственно. В них газеты и журналы выделены специальными индексами с буквенными обозначениями.

— Всероссийская зимняя декада подписки проводится Почтой России в четвертый раз и вызывает положительную реакцию наших клиентов, посетителей отделений связи и пользователей сайта podpiska.pochta.ru. Подписка – это не только оригинальный новогодний подарок для себя или близких. Это возможность сделать доброе дело и выписать полезные издания для подопечных детских домов, учреждений для престарелых и ветеранов, сельских библиотек в рамках благотворительной программы «Дерево добра», – отмечает заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. – Мы считаем важным поддерживать институт подписки, в том числе, предоставляя значительные скидки в тандеме с издателями.

Кроме того, сохраняется размер и условия действия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Получить максимальную скидку в размере 25% можно по каталогу Почты России, а также 20% - через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, в том числе рязанская «Комсомольская правда».

Тем временем в почтовых отделениях продолжается популярная благотворительная акция «Дерево добра», где каждый неравнодушный гражданин может оформить подписку на любое издание в пользу социальных учреждений: детских домов, интернатов, домов для ветеранов и престарелых. Принять участие в программе также можно на странице акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.

ИСТОЧНИК KP.RU

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