2019-12-02T17:50:01+03:00
Происшествия

В Рязанской области в собственном доме, предположительно от переохлаждения, умер мужчина

Трагический инцидент произошел в Сараевском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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В воскресенье, 1 декабря, в селе Можары Сараевского района в одном из жилых домов обнаружили тело местного жителя. Произошло это, когда утром в гости к мужчине заглянул сосед. Прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Издательство «Пресса» сообщает, что признаков насильственной смерти на теле 49-летнего погибшего не обнаружено. Известно, что хозяин время от времени злоупотреблял спиртным, а также принимал сомнительные компании. Предположительно смерть наступила либо от отравления алкоголем, либо от переохлаждения.

Кораблинский МСО СК России по Рязанской области проводит по данному факту проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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