В Рязанской области в собственном доме, предположительно от переохлаждения, умер мужчина
В воскресенье, 1 декабря, в селе Можары Сараевского района в одном из жилых домов обнаружили тело местного жителя. Произошло это, когда утром в гости к мужчине заглянул сосед. Прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Издательство «Пресса» сообщает, что признаков насильственной смерти на теле 49-летнего погибшего не обнаружено. Известно, что хозяин время от времени злоупотреблял спиртным, а также принимал сомнительные компании. Предположительно смерть наступила либо от отравления алкоголем, либо от переохлаждения.
Кораблинский МСО СК России по Рязанской области проводит по данному факту проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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