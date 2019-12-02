В Рязани из-за ОРВИ прекратили учебу 11 классов в 4 школах
Роспотребнадзор представил статистику по ОРВИ в Рязанской области с 25 ноября по 1 декабря. В целом заболеваемость ниже эпидемиологического порога, но тревожат два момента:
- темпы ее прироста незначительно, но увеличились;
- в возрастной группе детей школьного возраста порог уже превышен на 24,4%.
Учебу из-за повышенной заболеваемости прекратили 11 классов в 4 школах города Рязани. Также временно перестала работать одна группа детского сада в Касимовском районе. Случаи гриппа при этом пока ни разу не регистрировались.
Напомним, неделей ранее школу №69 областного центра закрывали на карантин полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU