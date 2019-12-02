В Рязани из-за ОРВИ прекратили учебу 11 классов в 4 школах

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-02T15:50:39+03:00

Также на карантин встала одна группа детсада в Касимовском районе

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Роспотребнадзор представил статистику по ОРВИ в Рязанской области с 25 ноября по 1 декабря. В целом заболеваемость ниже эпидемиологического порога, но тревожат два момента:

- темпы ее прироста незначительно, но увеличились;

- в возрастной группе детей школьного возраста порог уже превышен на 24,4%.

Учебу из-за повышенной заболеваемости прекратили 11 классов в 4 школах города Рязани. Также временно перестала работать одна группа детского сада в Касимовском районе. Случаи гриппа при этом пока ни разу не регистрировались.

Напомним, неделей ранее школу №69 областного центра закрывали на карантин полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU