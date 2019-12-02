На трех улицах Рязани в среду отключат электричество
В среду, 4 декабря, в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — опиловка аварийных деревьев.
4 декабря c 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. 2-я Железнодорожная, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 41, д. 43;
- ул. 1-я Железнодорожная, д. 37;
- ул. Весенняя, д. 66, д. 67, д. 68, д. 78, д. 38, д. 38 корп. 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU