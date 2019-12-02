В туберкулезный санаторий в Кирицах поставляли «Снежок» сомнительного качества
Сотрудники Россельхознадзора внепланово проверили производителя молочной продукции и выявили многочисленные нарушения.
Так, по сведениям ведомства, на предприятии не установили периодичность проведения дезинсекции производственных помещений — проверяющие не нашли документов, подтверждающих проведение вышеуказанных мероприятий.
Но это еще не все. На предприятии не было документов, в которых должна была содержаться информация о контролируемых этапах технологических операций (температура и время хранения молока, температура пастеризации, температура сквашивания и т.д.).
Кроме того, производитель поставлял в детский туберкулезный санаторий «Кирицы» кисломолочный «Снежок». Вместе с тем, декларация о соответствии вышеуказанной переработанной пищевой продукции не представлена.
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ИСТОЧНИК KP.RU