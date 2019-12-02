В рязанской филармонии покажут балет «Лебединое озеро»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-02T12:13:24+03:00

Согласно первоначальному замыслу композитора, балет завершался трагическим финалом с гибелью главных героев. Однако этот замысел не был реализован в последующих постановках

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18 декабря в Рязани покажут «Лебединое озеро» Театра классического балета Касаткиной и Василева. Это первая в истории отечественного балета совместная российско-английская постановка. Хореографическая редакция и исполнение осуществлены российской стороной, а сценическое оформление, декорации и костюмы – англичанами. Художник спектакля — один из известнейших британских сценографов Тим Гудчайльд. Костюмы изготовлены под руководством Ким Бейкер.

В основе этой редакции знаменитого балета лежит версия, которая носит в России название «старого московского "Лебединого"». Многие замечательные фрагменты старой редакции «Лебединого озера» были бережно восстановлены Наталией Касаткиной и Владимиром Василевым, так же, как и первоначальные замыслы Мариуса Петипа в первой картине балета. А те фрагменты, которые сочинены балетмейстерами заново, чутко и бережно передают стиль знаменитого спектакля.

Согласно первоначальному замыслу композитора, балет завершался трагическим финалом с гибелью главных героев. Однако этот замысел не был реализован в последующих постановках. Предлагаемая публике версия «Лебединого озера» следует именно первоначальному замыслу автора.

Балет в 3-х действиях, 4-х картинах.

Либретто: В. Бегичева, В. Гельцера.

Хореография: М. Петипа, Л. Иванова, А. Горского, А. Мессерера, Н. Касаткиной, В. Василева.

Редакция спектакля осуществлена Н. Касаткиной и В. Василевым.

Художник: Т. Гудчайльд (Великобритания).

Костюмы изготовлены под руководством К. Бейкер (Великобритания).

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на портале единого билетного пространства.

Возраст 6+

ИСТОЧНИК KP.RU