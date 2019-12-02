В Рязани и области прошла волна пикетов в поддержку Сергея Левченко и Павла Грудинина

СЕГОДНЯ 03:15 2019-12-02T03:17:02+03:00

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В пятницу, 29 ноября, очередная волна одиночных пикетов прокатилась по Рязани и районам области. Поводом для акции послужили нарастающие потоки лжи и клеветы в СМИ на губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Фото: РОО КПРФ.

В пикетах приняли участие партийные руководители областного и районных комитетов – Денис Сидоров, Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова, Лилия Кривцова, Антонина Колкова, Надежда Дроздова; депутаты-коммунисты – Алексей Захаров, Денис Милюков; актив компартии и общественных организаций – Евгений Морозов, Наталья Епишкина и другие товарищи.

Фото: РОО КПРФ.

Наиболее массовые акции прошли в Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах областного центра, а также Милославском, Клепиковском, Сасовском, Спасском, Касимовском и других районах Рязанской области.

Фото: РОО КПРФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU