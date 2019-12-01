Дело о двойном убийстве в Рязани передано в суд

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-01T11:50:55+03:00

Одного мужчину убили в пылу ссоры, второго – за отказ стать соучастником преступления

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Завершено расследование двойного убийства на улице Новоселов в Рязани. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

14 декабря в съемной квартире обнаружили мертвыми мужчин 32 и 37 лет. Следователи считают, что расправу учинил 29-летний участник попойки, который, выясняя отношения с другим гостем, зарезал его кухонным ножом. Квартиросъемщику душегуб предложил избавиться от тела и, получив отказ, нанес ему несколько ранений, оказавшихся смертельными.

О задержании подозреваемого стало известно три дня спустя. Уголовным делом занимался Железнодорожный межрайонный следственный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU