Дело о двойном убийстве в Рязани передано в суд
Завершено расследование двойного убийства на улице Новоселов в Рязани. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.
14 декабря в съемной квартире обнаружили мертвыми мужчин 32 и 37 лет. Следователи считают, что расправу учинил 29-летний участник попойки, который, выясняя отношения с другим гостем, зарезал его кухонным ножом. Квартиросъемщику душегуб предложил избавиться от тела и, получив отказ, нанес ему несколько ранений, оказавшихся смертельными.
О задержании подозреваемого стало известно три дня спустя. Уголовным делом занимался Железнодорожный межрайонный следственный отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU