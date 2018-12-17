В Рязани по горячим следам раскрыли двойное убийство на улице Новоселов

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-17T13:08:29+03:00

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В пятницу, 14 декабря, в одной из квартир на улице Новоселов в микрорайоне Песочня в Рязани с множественными колото-резанными ранами были обнаружены тела двух мужчин. Железнодорожный межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Выяснилось, что накануне вечером, 13 декабря, к 37-летнему мужчине, снимавшего одну из квартир в этом доме, пришли в гости двое его знакомых. Во время распития спиртного возник конфликт, в ходе которого 28-летний житель Рязани нанес несколько ударов ножом второму гостю – 32-летнему мужчине. От полученных ран тот скончался.

Злоумышленник предложил хозяину квартиры помочь избавиться от тела. Мужчина не захотел становиться соучастником тяжкого преступления, за что также был убит. Молодой человек покинул место преступления, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.