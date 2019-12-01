Аркадий Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России»
Член Генерального совета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России».
«Дорогие однопартийцы и сторонники нашей партии! Сегодня исполняется 18 лет с момента образования «Единой России» – политическое совершеннолетие. Для партии это серьезный возраст. «Единая Россия» в Рязанской области занимает лидирующие позиции. Лидерство партии – не только в количестве ее членов и представительстве в органах власти, а прежде всего в ответственности за принимаемые решения.
Партия – это люди, объединенные общей идеей развития страны и родного края, которые открыто высказывают свою позицию, отстаивают общественные интересы, восстанавливают справедливость в отношении тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
«Единая Россия» сегодня успешно реализует партийные проекты, за которыми стоят конкретные дела – новые спортивные залы, школы, дома культуры, акции, направленные на поддержку детей и людей старшего поколения.
Депутаты контролируют реализацию национальных проектов. Благодаря этому на территории своевременно появляются новые качественные объекты. Именно это люди видят и ценят.
Благодарю всех, кто делом укрепляет авторитет партии. Желаю ветеранам, сторонникам и активистам партии крепкого здоровья, счастья, благополучия близких и родных людей!
Нам еще многое предстоит сделать и у нас все получится!»
Отметим, что сегодня Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия» насчитывает более 17 500 членов. В области около 7 200 сторонников партии. Создано 29 местных отделений, 1000 первичных организаций.
В Рязани работает региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. В области реализуются 11 национальных проектов, 15 партийных проектов, а также местные инициативы. Региональное отделение партии «Единая Россия» принимает активное участие в выборах всех уровней – от муниципального до федерального, получает высокую поддержку. В настоящее время интересы жителей области в Государственной Думе представляют три депутата – Андрей Макаров, Елена Митина и Андрей Красов.
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Аркадий Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России».
ИСТОЧНИК KP.RU