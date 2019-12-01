В Рязани открылся фортепианный конкурс с участием пианистов из девяти стран

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-01T10:37:05+03:00

На нем исполняется только музыка русских композиторов. Призовой фонд - более 3,5 млн. рублей [видео]

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В Рязани большим концертом с участием мастеров мировой сцены стартовал I Международный фортепианный конкурс русской музыки. Он привлек 49 пианистов из России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.

На торжественном открытии 30 ноября губернатор Николай Любимов заявил, что новый проект уникален в своем роде.

- Благодаря ему создана площадка, назначение которой – прославлять на нашей планете наследие величайших русских классиков, их лучшие музыкальные произведения, - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

В том же ключе высказался идейный вдохновитель конкурса, заслуженный артист России Юрий Богданов. Наставник известного на международном уровне юного пианиста, уроженца города Кораблино Романа Соснина назвал событие знаковым в масштабах не только страны, но и мира.

Проект поддержали Россотрудничество и Российская академия музыки имени Гнесиных, профессором которой является Богданов.

Напомним, конкурс продлится до 8 декабря, его призовой фонд составил 3,5 млн. рублей. В сообществе «Рязанская область» организованы прямые трансляции выступлений.

I Международный фортепианный конкурс русской музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU