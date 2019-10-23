На несколько дней Рязань станет столицей русского фортепиано

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-23T17:20:37+03:00

С 30 ноября по 8 декабря в областном центре пройдет первый международный музыкальный конкурс

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23 октября в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Рязани первого Международного фортепианного конкурса русской музыки. Он пройдет в областном центре с 30 ноября по 8 декабря.

Призовой фонд составляет более 3,5 млн рублей, что ставит Международный фортепианный конкурс русской музыки в один ряд с крупнейшими конкурсами исполнительского мастерства не только в России, но и в мире.

- Отбор участников стартовал еще в марте. География от Москвы до Вашингтона, отметил первый заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков. - При этом половина из прошедших отборочные туры, являются представителями других стран. Главным условием для участия, помимо мастерства, стало обязательное исполнение произведений российских композиторов.

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Рязани первого Международного фортепианного конкурса русской музыки.Фото: Константин МОГИЛИН

По словам идейного вдохновителя конкурса Юрия Богданова, из 110 присланных заявок, к участию было допущено не более 55 человек:

- Это очень хороший результат для конкурса, проходящего впервые. К нам приедут представители более чем 12 стран. Идея фортепианного конкурса у меня зрела очень давно, и благодаря руководству региона и Россотрудничеству, ее удалось воплотить в жизнь.

По словам организаторов, почетными гостями конкурса станут именитые импресарио, международные музыкальные менеджеры, директора крупных фестивалей академической музыки, среди которых выдающийся пианист, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Николай Луганский. Он примет участие в заключительном гала-концерте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU