Неадекватный рязанец битой объяснил автомобилисту правила дорожного движения
Полицейские задержали 34-летнего рязанца, подозреваемого в хулиганстве и повреждении автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне в дежурную часть обратился 38-летний мужчина, который сообщил, что на улице Братиславской его автомобиль блокировала машина. Незнакомый ему водитель вышел из салона с битой и стал высказывать претензии к стилю вождения рязанца, якобы он создал аварийную ситуацию. При этом незнакомец в грубой форме давал советы о соблюдении ПДД и для закрепления правил — несколько раз ударил битой по автомобилю пострадавшего.
Заявитель сообщил полицейским госномер автомобиля нападавшего, и вскоре участковые задержали хозяина машины.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU