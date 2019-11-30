2019-11-30T12:48:45+03:00
Происшествия

Неадекватный рязанец битой объяснил автомобилисту правила дорожного движения

Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело. Мужчине грозит штраф от 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет
Яков РЫКОВ
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Незнакомец в грубой форме давал советы о соблюдении ПДД и для закрепления правил — несколько раз ударил битой по автомобилю пострадавшего.Незнакомец в грубой форме давал советы о соблюдении ПДД и для закрепления правил — несколько раз ударил битой по автомобилю пострадавшего.Фото: Тимур ХАНОВ
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Полицейские задержали 34-летнего рязанца, подозреваемого в хулиганстве и повреждении автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратился 38-летний мужчина, который сообщил, что на улице Братиславской его автомобиль блокировала машина. Незнакомый ему водитель вышел из салона с битой и стал высказывать претензии к стилю вождения рязанца, якобы он создал аварийную ситуацию. При этом незнакомец в грубой форме давал советы о соблюдении ПДД и для закрепления правил — несколько раз ударил битой по автомобилю пострадавшего.

Заявитель сообщил полицейским госномер автомобиля нападавшего, и вскоре участковые задержали хозяина машины.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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