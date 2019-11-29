2019-11-29T22:56:07+03:00
Общество

В Скопине из фронтовых болванок и гильз отольют «Колокол Победы»

Трофеи с полей сражений в город на Верде привозят рязанские поисковики
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Фото: рязанское отделение "Поискового движения России".Фото: рязанское отделение "Поискового движения России".
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В пятницу, 29 ноября, на расширенном заседании Общественной палаты Рязанской области руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Николай Стрелков передал представителям Скопина фронтовые болванки и гильзы. Глава администрации райцентра Олег Асеев, принимая подарок, подчеркнул, что боеприпасы используются для реализации проекта «Колокол Победы».

Колокол предполагается отлить из боеприпасов, найденных на полях сражений, и установить его в одном из районов города в память о героях Великой Отечественной войны. Нынешняя передача трофеев стала уже второй. Болванки и гильзы обнаружены при проведении Вахты Памяти в Белгородской, Смоленской и Тверской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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