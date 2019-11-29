На скользком мосту в Рязанской области грузовик потерял управление

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-29T18:31:34+03:00

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В пятницу, 29 ноября, около половины первого дня в Рыбновском районе произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение по мосту через речку Меча.

Водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением на обледеневшем участке дороги неподалеку от населенного пункта Чурилково. Грузовик вынесло на встречную полосу, и он врезался во внедорожник во Toyota Land Cruiser. Последняя иномарка получила серьезные механические повреждения.

Издательство «Пресса» уточняет, что в аварии никто не пострадал.

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Фото: издательство "Пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU