На скользком мосту в Рязанской области грузовик потерял управление
В пятницу, 29 ноября, около половины первого дня в Рыбновском районе произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение по мосту через речку Меча.
Водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением на обледеневшем участке дороги неподалеку от населенного пункта Чурилково. Грузовик вынесло на встречную полосу, и он врезался во внедорожник во Toyota Land Cruiser. Последняя иномарка получила серьезные механические повреждения.
Издательство «Пресса» уточняет, что в аварии никто не пострадал.
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Фото: издательство "Пресса".
ИСТОЧНИК KP.RU
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