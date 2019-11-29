Игорь Морозов встретился с рязанскими предпринимателями

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-29T17:45:35+03:00

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29 ноября в рамках Единой недели приема граждан член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов обсудил с представителями бизнес-сообщества укрепление позиций России в странах африканского континента и создание условий для экспорта продукции рязанских предприятий.

В диалоге также приняли участие заместитель министра промышленности и экономического развития региона Нина Соломонова, руководитель Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат областной Думы Татьяна Гусева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

В начале встречи Игорь Морозов рассказал о геополитической ситуации, обратил внимание на то, что перед Россией стоит задача упрочить свои позиции в странах Африки.

– В 1960-1980-е годы Советский Союз много делал для развития этого континента. Сюда приезжали молодые специалисты — учителя, врачи, инженеры. Многие социальные, гидротехнические, производственные объекты построены русскими людьми, — подчеркнул сенатор. — И сегодня в Африке созданы все условия для того, чтобы туда вернулся российский бизнес.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам Игоря Морозова, этому способствует национальная память — русские никогда не были колонизаторами. Напротив, в то время 40 стран были нашими партнерами.

Он добавил, что согласно договоренностям в российские высшие учебные заведения едут учиться порядка 1800 африканских студентов в год.

Игорь Морозов отметил, что в Африке представлены несколько крупных российских компаний.

– Они показывают высокий уровень ведения бизнеса. Российский экспортный совет создал в Египте свободную промышленную зону. Я думаю, что это первая модель захода российского бизнеса на преференционной основе, — считает сенатор. — В таком же формате с Россией готовы сотрудничать в демократическом Конго.

Игорь Морозов пообщался с предпринимателями, которые рассказали о своем опыте сотрудничества с африканскими странами. Так, представители станкостроительной отрасли поставляют свою продукцию в четыре государства. Для производителя бытовой химии выход на рынок Уганды пока оказался безрезультатным. Но их опыт заинтересовал Игоря Морозова, предпринимателю было предложено попробовать создать дистрибьютерскую сеть.

Также предприниматели в диалоге с сенатором обращали внимание на особенности ведения бизнеса, которые при существующем порядке предоставления государственных субсидий или налоговых преференций делают затратным и неэффективным экспорт продукции.

В завершение встречи Игорь Морозов пригласил представителей регионального минэкономразвития, Центра поддержки предпринимательства, рязанского бизнес-сообщества принять участие в торгово-промышленном форуме, который будет организован в марте 2020 года в Уганде.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU