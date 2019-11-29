В рязанских отделениях почтовой связи появилась собственная линейка кукол

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-29T16:21:57+03:00

Они пользуются огромной популярностью у детей и станут приятным подарком к Новому году

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На полках почтовых отделений Рязанской области появились уникальные куклы – оператор почтовой связи Милана, сотрудница отделения Полина и постоянный клиент почты – путешественница Марина. Игрушки, которые пользуются огромной популярностью у детей, станут приятным подарком к Новому году.

Кроме того, в каждом отделении рязанской почты можно найти фирменные почтовые машины и самолеты, уникальные коллекционные модели старинных и современных автомобилей, самой популярной из которых по сей день остается «буханка». Была расширена линейка конструкторов и 3D-пазлов, предназначенных для детей старше 6 лет.

В сезон холодов, когда особенное внимание нужно уделить здоровью, в почтовых отделениях особенным спросом пользуется вкусный и полезный продукт под брендом Почта России – малиновое варенье и варенье лимон с имбирем.

Фото: Пресс-служба Почты России.

Отметим, что Почта России постоянно расширяет линейку брендированных товаров. В ее отделениях можно приобрести не только сопутствующую продукцию, но и коллекционную, оформленную в корпоративном стиле компании. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU