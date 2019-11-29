При поддержке РНПК в школе №43 прошел форум «Время твоих возможностей»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-29T16:16:42+03:00

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В школе №43 в Рязани при поддержке РНПК прошел профориентационный форум «Время твоих возможностей». Его участниками стали сто старшеклассников из 40 школ областного центра.

В рамках мероприятия для участников организовали мастер-классы, интеллектуальные турниры, психологические тренинги. На встрече с преподавателями радиотехнического университета школьникам рассказали о направлениях обучения в вузе и востребованных сегодня специальностях.

Форум дал возможность старшеклассникам с пользой провести время на занятиях, расширить познания в информационно-коммуникативной и социально-правовой областях, определиться с выбором будущей профессии, найти новых единомышленников.

Участников приветствовали учащиеся «Роснефть-классов», которые вместе с тренерами рассказали о том, как лучше добиваться успеха в профессии, пригласили сразиться в интеллектуальном турнире, поработать в проектно-исследовательских лабораториях по таким наукам, как физика, химия, математика и география. Форум стал очередным совместным мероприятием РНПК и школы №43, направленным на профессиональную ориентацию рязанских школьников.

НАША СПРАВКА

РНПК уделяет большое внимание подготовке кадров. На предприятии реализуется корпоративная система непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», в рамках которой в 2019 году в школе №43 набран четвертый специализированный «Роснефть-класс». Высшее образование молодежь получает в РГРТУ на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ», открытой в 2011 году при содействии РНПК. В 2018 году состоялся пятый выпуск бакалавров. В 2019 году выпустилась первая группа студентов, обучающихся по магистерской программе. Для молодых специалистов АО «РНПК» предлагает трехлетнюю индивидуальную программу развития компетенций. Усилия предприятия направлены на формирование и развитие нового поколения специалистов нефтяной отрасли.

Фото: РНПК.

ИСТОЧНИК KP.RU