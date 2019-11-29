В рязанском цирке выступят легендарные ВИА 70-80-х годов «Мы из СССР»
11 декабря на арене рязанского цирка выступит созвездие легендарных артистов популярных ансамблей 70-80-х годов в уникальном ретро-шоу «Мы из СССР».
В концерте участвуют В. Ярушин, В. Дайнеко, В. Курсаков, А. Акинин, С. Бойко, А. Диксон – артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей:
«Ариэль», «Песняры», «Лейся песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал» и «Шестеро молодых».
Только стоит заиграть «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Мечты сбываются...», «Я вспоминаю, тебя вспоминаю...», и зрители с первой же фразы поют их вместе с музыкантами.
За два с лишним часа ретро-шоу прозвучат и эти песни, и многие другие, по-прежнему любимые публикой. Прозвучат не с «чужого голоса», а в том же самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя необъятного СССР.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести на портале единого билетного пространства.
Возраст 6+
ИСТОЧНИК KP.RU