В рязанском цирке выступят легендарные ВИА 70-80-х годов «Мы из СССР»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-29T15:27:16+03:00

11 декабря на арене рязанского цирка выступит созвездие легендарных артистов популярных ансамблей 70-80-х годов в уникальном ретро-шоу «Мы из СССР».

За два с лишним часа ретро-шоу прозвучат все песни, любимые публикой

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11 декабря на арене рязанского цирка выступит созвездие легендарных артистов популярных ансамблей 70-80-х годов в уникальном ретро-шоу «Мы из СССР».

В концерте участвуют В. Ярушин, В. Дайнеко, В. Курсаков, А. Акинин, С. Бойко, А. Диксон – артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей:

«Ариэль», «Песняры», «Лейся песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал» и «Шестеро молодых».

Только стоит заиграть «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Мечты сбываются...», «Я вспоминаю, тебя вспоминаю...», и зрители с первой же фразы поют их вместе с музыкантами.

За два с лишним часа ретро-шоу прозвучат и эти песни, и многие другие, по-прежнему любимые публикой. Прозвучат не с «чужого голоса», а в том же самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя необъятного СССР.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести на портале единого билетного пространства.

Возраст 6+

ИСТОЧНИК KP.RU